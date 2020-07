Nizza Monferrato sempre più sostenibile: nuova vita alle panchine e colonnine per la ricarica delle auto elettriche

Mobilità elettrica, nuova vita alle panchine e pulizia del verde pubblico: così Nizza Monferrato si dà una nuova veste con un occhio di riguardo all’ambiente. Sono state attivate tre colonnine per la ricarica di veicoli elettrici: due in piazza Garibaldi e una in strada Canelli. Due saranno attivate in strada Alessandria.

“Il bando era stato fatto a marzo 2019 e purtroppo ci è voluto oltre un anno per l’installazione delle colonnine – spiega il vicesindaco Pier Paolo Verri – Delle ditte che si erano presentate alla gara, si erano aggiudicate l’appalto BeCharge e Enel X. Una volta installate i tempi si sono allungati per una questione di allaccio alla rete elettrica da parte di Enel Distribuzione. Altre due sarebbero dovute essere posizionate da Enel X in piazza XX Settembre e piazza Dante, ma ad oggi la società, arrivata seconda alla gara, non ha ancora iniziato i lavori e anzi non si è neppure presentata per la firma della Convenzione nonostante i solleciti. Speriamo lo faccia quanto prima, perché non è corretto né nei confronti dell’amministrazione e dei cittadini né nei confronti della terza ditta esclusa dall’appalto”.

Le colonnine sono un segnale dell’attenzione da parte della Giunta Nosenzo all’ecologia e all’ambiente.

“Già due anni fa abbiamo dotato i vigili urbani di una vettura elettrica installando una colonnina davanti alle scuole medie collegata al nostro impianto fotovoltaico – ricorda Verri che continua – In questo modo pensiamo anche di rispondere ad una sensibilità sempre crescente dei cittadini e soprattutto dei turisti provenienti dal Nord Europa che arrivano, per la maggior parte, con vetture elettriche. Queste colonnine, posizionate in punti strategici, possono attirare i turisti che così fanno un giro a Nizza ed entrano nei nostri esercizi commerciali”.

Non solo mobilità elettrica nelle scelte ecologiche dell’Amministrazione. Sono stati rinnovati infatti gli arredi urbani: alcune panchine sono state acquistate, ma quelle vecchie, invece di essere smantellate, sono state state rigenerate. “Quelle nuove sono state posizionate in piazza Garibaldi vicino ai campi da bocce – illustra ancora il vice sindaco – Quelle vecchie sono state smontate, restaurate, riverniciate e riposizionate in altre zone”.

La sostenibilità ambientale in questo caso strizza l’occhio anche a quella economica. “L’acquisto di una panchina ci costa 1500 euro, restaurarla costa 150, 200 euro. Possiamo dare loro una nuova vita dotando Nizza di un aspetto rinnovato, risparmiando. Inoltre al loro restauro lavorano i nostri operai o ditte della zona di Incisa e Agliano: un’attenzione al territorio” conclude Verri.

Il decoro urbano passa anche dalla manutenzione del verde pubblico. A febbraio erano state effettuate opere di potatura. Con la primavera si sarebbe dovuto provvedere alla sfrondatura dei rami bassi. Il Covid 19 ha bloccato tutto e con il mese di giugno si è cercato di recuperare. A spiegarlo è Valeria Verri, assessora all’Ambiente e alle Aree Verdi. “Nelle ultime settimane è terminata la fase di pulizia di piazza Garibaldi e piazza Marconi. I ritardi sono stati causati dall’emergnza sanitaria e le ditte una volta riaperte hanno dovuto concentrare in poche settimane il lavoro che si sarebbe dovuto svolgere in più mesi. L’importante è averlo fatto e aver ridato a Nizza di nuovo un volto decoroso e appetibile sia per i cittadini che per i turisti”.

E a proposito di turismo sembra che qualcosa inizi a muoversi: nel weekend appena trascorso diversi turisti sono infatti arrivati nella cittadina monferrina.