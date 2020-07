Musica e parole a Montegrosso d’Asti per il prossimo appuntamento di “Teatro in Terra Astesana”

Continua la rassegna “Teatro in Terra Astesana” del Teatro degli Acerbi,

Lunedì 27 luglio alle 21,30 a Montegrosso d’Asti nella frazione Santo Stefano, in piazza Don Carlo Clerico, è in programma la “Serata Carlo Artuffo” reading con Fabio Fassio e Simona Colonna e la partecipazione del maestro Matteo Ravizza.

Le vicende del povero Tomà, contadino semplice e sfortunato ma di grande saggezza e dal cuore grande sono rievocate con la colonna sonora dei brani suonati e cantati da Simona Colonna, unica artista italiana ad accompagnare il canto con il violoncello “Chisciotte”. Una straordinaria artista ed interprete. Le sue canzoni raccontano storie forti, leggende e misteri. In piemontese (è di Fossano, terra cuneese) e in italiano. Perché la musica popolare non smette di pulsare.

Attraverso la verve di Fabio Fassio, attore rocchese “madrelingua” piemontese, un omaggio a un poeta delle cose semplici, ad una maschera e un simbolo del mondo contadino che in tempi di omologazione culturale non vogliamo far tramontare.

La serata è organizzata dall’amministrazione di Montegrosso d’Asti con ingresso gratuito.

I posti saranno predisposti nel rispetto della normativa contro i contagi da Covid-19. La rassegna è sostenuta dalla Fondazione CRT e con sponsor la Banca di Asti.

Per informazioni: 3392532921.