Ancora due giorni all’insegna dell’instabilità in Piemonte: è quanto prevede l’Arpa Piemonte per la serata di oggi e la giornata di domani.

“Sono in formazione cumuli sempre più consistenti sul settore occidentale e nordoccidentale della regione a causa dell’intrusione di aria fredda in quota che formeranno in serata temporali diffusi, più intensi sul settore settentrionale (zona del verbano e biellese) e sulle pianure, a partire da quelle più occidentali, associati a grandinate e forti raffiche di vento. Dopo una mattinata con rovesci sparsi, dal pomeriggio di domani un minimo barico che transita dalle Alpi nordoccidentali al Golfo Ligure forza correnti umide sul Piemonte meridionale, innescando convergenze dei venti nei bassi strati con innesco di fenomeni convettivi. Tutte le zone a sud del Po e le pianure orientali saranno interessate da temporali, con fenomeni più intensi sull’alessandrino e astigiano. In corrispondenza dei temporali sono possibili allagamenti, caduta di rami e alberi, isolate frane superficiali.

Un miglioramento generalizzato delle condizioni meteorologiche è atteso da sabato per l’intero weekend.” si legge sul sito dell’Arpa Piemonte con il bollettino di allerta che torna ad alzare a giallo il livello di allerta, questa volta su tutto l’Astigiano.



Per visualizzare il bollettino meteo dell’Arpa Piemonte di oggi, giovedì 02 luglio clicca qui —->>>> bollettino_meteo Arpa Piemonte 02luglio2020

Per quanto riguarda le precipitazioni nel pomeriggio di oggi sono previsti “ nel corso del pomeriggio rovesci e temporali mediamente moderati o a tratti forti a ridosso delle fascia montana e pedemontana alpina in successiva estensione al resto della regione ad eccezione del settore sudorientale”; deciso peggioramento invece per la giornata di domani, venerdì 3 luglio quando sono previsti “rovesci e temporali sparsi nel corso della giornata, generalmente moderati o forti, più diffusi e persistenti sul basso Piemonte dove i fenomeni potranno essere anche localmente molto forti in particolare nelle aree al confine con Lombardia e Liguria.”

Per il dettaglio delle previsioni dell’intensità delle precipitazioni vedi le foto sotto oppure clicca qui per il bollettino di vigilanza meteorologica —->>>> bollettino_vigilanza 02luglio2020