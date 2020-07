Dopo il grande caldo di questo inizio settimana, è in arrivo una perturbazione in Piemonte, in particolare sull’Astigiano: è quanto prevede l’Arpa Piemonte per la serata di oggi.

“Il transito di un debole impulso perturbato sull’Italia settentrionale innescherà temporali sulla nostra regione, nel tardo pomeriggio odierno. Tali fenomeni, partendo dalle zone alpine, sono attesi in intensificazione una volta raggiunte le pianure a causa della notevole instabilità e dall’elevato contenuto di umidità nei profili atmosferici. Le zone più interessati saranno le pianure centrali ed orientali, con possibili raffiche di vento intense (downburst) e locali grandinate. I fenomeni sono in esaurimento in serata, quando si muoveranno verso il nord est italiano, lasciando spazio per domani bel tempo e temperature ancora elevate.

bollettino_meteo 30072020 Arpa Piemonte

bollettino_vigilanza meteorologica 30072020 Arpa Piemonte

Gli effetti connessi all’intensità dei fenomeni attesi determinano una situazione di Allerta gialla per temporali sulla regione per possibili grandinate, forti raffiche di vento e locali allagamenti. L’allerta è limitata al pomeriggio ed alla serata odierna, mentre da domani ritorneranno condizioni meteorologiche stabili con temperature destinate a crescere ulteriormente nel fine settimana” si legge sul sito dell’Arpa Piemonte.