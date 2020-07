Dopo il grande caldo di questo inizio settimana, sono in arrivo giornate all’insegna dell’instabilità in Piemonte: è quanto prevede l’Arpa Piemonte per la serata di oggi e la giornata di domani.

“Una vasta area di alta pressione è presente sul Mediterraneo centrale, tuttavia sul Piemonte l’apporto di flussi umidi nei bassi strati atmosferici determina un aumento dell’instabilità con

rovesci e temporali sui rilievi alpini in spostamento alle pianure nel corso del pomeriggio, sia per oggi sia per domani. Da domani pomeriggio il progressivo avvicinamento dalla Francia di

un’onda depressionaria con associata aria più fresca in quota è responsabile di piogge più diffuse sulla nostra regione per la giornata di venerdì. Sabato correnti asciutte settentrionali e

locali condizioni di foehn favoriscono una bella giornata soleggiata” prevede il bollettino meteo diramato oggi dall’Arpa Piemonte (clicca qui per scaricarlo —>>> bollettino_meteo arpa piemonte 22072020

In diverse zone del Piemonte, comprese anche alcune dell’Astigiano, sale a giallo il livello di allerta per temporali come testimonia il bollettino di allerta (clicca qui per scaricarlo —->>>> bollettino_allerta arpa piemonte 22072020),mentre per il bollettino di vigilanza meteorologica clicca qui —->>>> bollettino_vigilanza arpa piemonte 22072020 oppure guarda la foto sotto.

Ancora maltempo nella giornata di venerdì con precipitazioni deboli diffuse su tutta la regione mentre, dalla serata, correnti asciutte settentrionali favoriranno un rapido miglioramento del tempo e assicureranno maggiori condizioni di stabilità per il week-end.