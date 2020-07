Mercato azionario: come approcciarsi al mondo della Borsa

Un mondo complicato in quanto si parla di un mercato cosiddetto volatile, non propriamente sicuro ma pieno di rischi. La Borsa è un terreno scivoloso al quale è bene approcciarsi con le dovute competenze tecniche. Soprattutto in questo momento storico, a cavallo della pandemia che ha visto crollare all’unisono tutti i principali asset: mai il mercato delle azioni aveva toccato picchi così bassi mettendo a rischio i capitali investiti.

Ma quello azionario può essere anche un mondo con tante occasioni per chi le sa individuare e sfruttare: da sempre le crisi sono anche portatrici di opportunità, ed ecco allora che proprio in momenti come questo che stiamo attraversando molti investitori, i più audaci, cercano di portare a casa il colpaccio della vita.

Partendo dal fatto che oggi accedere al mondo delle azioni è diventato molto più facile, basta soltanto avere una connessione internet e registrarsi ad una delle tante piattaforme di intermediazione online ed il gioco è fatto, cerchiamo di capire come fare per investire in Borsa limitando il più possibile i rischi.

Come investire in Borsa con rischi limitati

Vediamo qualche consiglio fornito da esperti del settore su come giocare in Borsa, termine che viene usato spesso per indicare l’investimento ini azioni anche se potrebbe apparire piuttosto improprio, perché la Borsa tutto è fuorchè un gioco.

Prima regola, essere informati; qui sono in ballo soldi reali, non è consentita l’improvvisazione. E quando si parla di essere informati il riferimento è tanto alle questioni tecniche economiche quanto ai fatti di attualità, visto che la Borsa segue i binari della politica. Basta vedere cosa succede quando accade un qualcosa di importante a livello geopolitico.

Altra regola, scegliere cosa si vuole essere: se si vuole limitare il rischio, il consiglio è sempre quello di puntare su titoli sicuri, ovvero aziende storiche e solide o colossi del settore. Oggi ad esempio i principali analisti a livello mondiale consigliano di puntare sui titoli dei giganti del web, da Amazon a Google passando per Facebook, in quanto ritenuti maggiormente solidi rispetto ad altre azioni.

Un discorso che qualche anno fa sarebbe potuto risultare folle ma che oggi è una realtà assoluta; l’altra faccia della medaglia è caratterizzata da chi invece vuole investire per cercare di ‘sbancare’, quindi di guadagnare cifre importanti. In questo caso puntare su titoli sicuri ma dal rendimento basso non è consigliabile, meglio azzardare di più: ma sempre ricordandosi che si sta parlando di soldi reali, quindi investimenti rischiosi è bene prenderli in considerazione con le molle e puntando piccole somme. Mai l’intero capitale, perché come evidente essendo elevati i rischi si può finire con il perdere tutto.