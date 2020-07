Marco Perosino: “Io voto contro il MES”

Riceviamo e pubblichiamo.

Arl Popper diceva “Nessun piatto è gratis”. Applicato agli aiuti europei per l’Italia potremmo capire meglio che non c’è, non ci può essere nessun importo di contributo a fondo perduto.

I fondi europei o provengono dagli Stati stessi pro quota o possono essere raccolti sul mercato finanziario, al quale andranno restituiti. Tertium non datur.

Le dichiarazioni di politici e commissari si susseguono con toni contrastanti: la condizionalità non c’è ma anche c’è.

In Italia siamo (sono, non tutti) in stato di ubriacatura, di infatuazione: l’Europa ci salverà.

Anche gli eredi di quelli che sessant’anni fa erano contrari in maniera assoluta!

In politica e finanza, soprattutto agli alti livelli, non ci sono sentimentali in azione ma soltanto rapporti di forza e vantaggio. Non ci sarà perdonato niente, le norme per condizionarci (patrimoniale, prelievi sui conti correnti) già ci sono.

Per questi motivi, voterò contro il MES e gli altri strumenti preposti, con convinzione e motivazione

Senatore Marco Perosino