Dopo i violenti temporali e i nubifragi che hanno colpito l’astigiano, continua la conta dei danni, in particolare alle strade.

A Costigliole d’Asti una bomba d acqua di oltre 110 mm d acqua in meno di 2 ore, ha causato molti allagamenti dovuti anche alla limitata portata delle fogne e dei canali di deflusso in particolare verso la zona al confine con Agliano, nelle frazioni San Carlo, San Michele, Madonnina e una parte della collina di Santa Margherita.

Per tutta la notte tra venerdì e sabato la squadra cantonieri coordinata dal Geom. Botto, insieme agli amministratori, hanno lavorato per risolvere le tante criticità.

“Ci sarà da lavorare sulla regimazione delle acque e sulla cura del territorio. Enti pubblici e tutti i cittadini sono interessati” si legge sulla pagina facebook del Comune di Costigliole

“Oltre ai colleghi amministratori e ai dipendenti si ringrazia la Provincia di Asti, i vigili del fuoco per il pronto intervento e in particolare il Presidente della Comunità Collinare Carlo Mancuso per la presenza e la solidarieta.”

Nella fotogallery correlata la situazione delle strade danneggiate come si presentavano ieri, domenica 6 luglio, due giorni dopo il violento nubifragio che ha colpito la zona.