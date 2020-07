Lezioni di “Pittura in vigna” degustando buon vino: un nuovo modo per godersi la Riviera del Monferrato

Lezioni di “Pittura in vigna” degustando un buon bicchiere di vino e scoprirne i segreti: è questa la formula ideata dall’Amministrazione Comunale di Cocconato per far vivere momenti spensierati immersi nella bellezza delle vigne nel Monferrato.

Il primo appuntamento è fissato per sabato 4 luglio, quando la pittrice Joy Moore, inglese residente da anni a Cocconato, condurrà una lezione di pittura presso la Madonnina della Pieve, immersi nei vigneti delle Cantine Bava. La lezione è aperta a tutti, sia agli artisti sia a chi vuole dilettarsi con la tecnica che preferisce. Per chi è alle prime armi e non ha gli attrezzi del mestiere, ci penserà il Comune a mettere a disposizione gli strumenti che serviranno per avvicinarsi alla pittura.

La location saranno i vigneti, come dicevamo, dove la lezione di pittura sarà accompagnata da una degustazione dei vini delle Cantine Bava con il vignaiolo che li spiegherà uno ad uno, proprio accanto ai filari dove sono nati e cresciuti i grappoli che, laboriosamente trasformati, regalano le note intense che si possono apprezzare sorseggiandoli.

L’appuntamento è per le 16.30 di sabato 4 luglio, i posti sono limitati ed è necessaria la prenotazione allo 0141-600076 oppure cocconatoufficioturistico@gmail.com

Tra i vigneti saranno posizionati due gazebo, per avere dei punti d’ombra, ma i partecipanti sono invitati a portare con se un ombrello, che potrà essere posizionato su appositi sostegni. Inoltre, per essere più comodi, si consiglia di portarsi uno sgabello, oppure, chi preferisce, un telo per disegnare da seduti per terra.

E se una volta non vi basta, o se il 4 luglio non potete andare, le lezioni di pittura in vigna proseguiranno anche sabato 11 luglio, con la stessa formula ma una nuova location, nelle vigne della Cantina Maciot.