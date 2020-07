L’esperienza della pandemia di 55 astigiani nel nuovo libro dell’Associazione Millegocce onlus

Sarà in vendita da domani, mercoledi 15 luglio, nelle principali librerie astigiane e presso la sede dell’associazione in Viatosto 45-c l’ottavo libro della Collana Millegocce, tutti realizzati con i racconti donati dai cittadini generosi e solidali con i piccoli progetti che l’associazione da oltre dieci anni sviluppa in Kenya in collaborazione con i Missionari della Consolata di Torino e le Suore Missionarie del Cottolengo di Torino.

Il nuovo libro è stato realizzato grazie a 55 astigiani che hanno testimoniato la loro esperienza della pandemia in brevi racconti pieni di stupore di angoscia di incredulità per tutto ciò che di assolutamente nuovo il minuscolo coronavirus ha portato nelle nostre vite e nei rapporti con gli altri.

“E’ finito, quasi, tutto bene” è il titolo del libro che è arricchito anche dalle stupende immagini della “solitudine” della nostra bella città donate alla assciazione dall’autore Efrem Zanchettin che ha saputo cogliere magistralmente il vuoto quasi spettrale delle nostre piazze e delle nostre vie.

La vendita di questo libro è a beneficio dei piccoli Amici assistiti in totale solidarietà nella Disabled Childrens Home di Tuuru Kenya dalle Suore del Cottolengo

Info 333 6736534 cascalaterra@libero.it

COPERTINA FINALE LIBRO