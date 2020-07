Lavori di asfaltatura a Montà, Montaldo Roero e Corneliano

Dal 13 al 19 luglio per il reparto viabilità di Alba sono previste alcune chiusure al transito a cui prestare attenzione.

Saranno diversi gli interventi che coinvolgeranno la provinciale 247 nel tratto Montà Madonna delle Grazie, per una lunghezza di 1,3 km, la strada sarà chiusa lunedì 13 e martedì 14 luglio perché la carreggiata è molto stretta per garantire la sicurezza dei mezzi in transito a senso unico alternato e un altro intervento è sulla provinciale 119 nel tratto Montaldo Roero-Marenghi per una lunghezza di 0,8 km: con la chiusura di martedì 14 e mercoledì 15 luglio per gli stessi motivi di prima.

Sulla provinciale 10, invece, ci saranno interventi nel tratto Alba-Corneliano all’ingresso di Corneliano, per una lunghezza di 0,5 km, lato cimitero e nel tratto Corneliano-Sommariva Perno abitato di Cunoni, per 0,6 km. Su questa strada è prevista la fresatura su parte dell’intervento per problemi di raccordo con la rimozione del vecchio bitumato invernale.