Lavoratori Ex Embraco in piazza a Torino, Cirio: “Ci sentiamo traditi dal Governo”

“Entro 48 ore attendiamo una risposta dal Governo o ci autoconvocheremo a Roma, se il Governo resterà in silenzio, per ribadire che con la vita dei lavoratori non si scherza” è quanto dichiara Alberto Cirio in seguito alla mobilitazione dei lavoratori della ex Embraco di Riva di Chieri.

Il presidente della Regione Piemonte e l’assessore regionale al lavoro Elena Chiorino questo pomeriggio hanno ricevuto a Torino, in Piazza Castello, una delegazione di lavoratori, con i rappresentanti sindacali di Fim, Fiom, Uilm e Ugl. Presenti anche i sindaci del territorio e il curatore fallimentare. Nel video, le immagini dell’incontro e le dichiarazioni del presidente Cirio e di Vito Benevento della segreteria Uilm di Torino, in rappresentanza di tutte le organizzazioni sindacali.

“Purtroppo ci sono ancora 407 lavoratori senza lavoro e senza reddito – dichiara Vito Benvenuto – Con la Regione abbiamo istituito una road map per non lasciare senza reddito i lavoratori.”