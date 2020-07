L’attesa sta per terminare: ad Asti si riparte dallo “Scambio delle Figurine estivo”

Gli eventi ad Asti ripartono da dove avevano lasciato prima dell’emergenza Covid: dalla Giornata delle Figurine, evento andato in scena nell’ultimo fine settimana di febbraio.

È previsto infatti per domani, sabato 4 Luglio, dalle ore 9 alle ore 19, l’appuntamento con la festa degli amici delle figurine nel nuovo McDonald’s di Corso Torino ad Asti (di fronte all’uscita A21 Asti Ovest).

L’evento che vede riuniti giovani collezionisti, e non, accompagnati dalle proprie famiglie per lo Scambio di Figurine di varie collezioni, in principale Calciatori Panini 19/20, Fifa 2020, Adrenalyn 19/20, poi faremo un salto nelfFuturo con la nuova collezione Panini EURO 2020, sia figurine che adrenalyn, un Campionato Europeo virtuale magicamente interpretato, per ora dalle nostre amate “Figu”.

Centinaia di omaggi per tutti.

“Molte persone che si sono interessate all’evento, mi raccomando Mascherina e Guanti OBBLIGATORI. Se la giornata fosse soleggiata consigliato un cappellino” dichiara Andrea Morando, anima dell’evento – Ringraziamo McDonald’s Asti Ovest per la disponibilità del suo parcheggio e di aver creduto nel progetto.

OMAGGI PANINI per Tutti (vedi Foto)che ringraziamo in anticipo ,sempre vicino alle Giornate delle Figurine, per il salto nel futuro in EURO 2020,poi saremo a disposizione per aiutarvi a completare le vostre collezioni 19/20 Panini.

Poi come sempre le Giornate delle Figurine sarà occasione per aiutare il prossimo come l’evento di febbraio.”

Saranno rispettate tutte le normative antiCovid-19, dalla distanza di sicurezza e tutto il resto, con l’obbligo mascherina e guanti.

Le procedure per lo scambio verranno spiegate al momento dell’arrivo.

PRENOTAZIONE per lo scambio tramite Facebook “Giornate delle figurine” messaggio o al momento dell’arrivo per evitare assembramenti. Per info 3334012794.

L’evento è organizzato dal CSI di Asti/Giornate delle figurine con la collaborazione di Panini Modena e McDonald’s.