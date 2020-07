Langhe Monferrato Roero alla 29ª Convention Italiana dell’Industria dei meeting

L’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero partecipa alla pre-edizione ibrida della 29ª Convention annuale MPI Italia (Meeting professional international) in partnership con Enit – Agenzia Nazionale del Turismo e VisitPiemonte.

L’industria nazionale ed internazionale degli eventi, di meeting e congressi si ritrova online il 3 luglio per il ‘Waiting for…Meet The ChaMPIons’. Sarà l’occasione per far conoscere i territori collinari che si candidano come destinazione per il rilancio turistico italiano. Langhe Monferrato Roero infatti sono scenari ideali per accogliere eventi turistici congressuali, incentive e piccoli meeting di lusso.

L’Atl di Alba e Asti, che promuove in Italia e nel mondo i territori vitivinicoli patrimonio Unesco, è stata chiamata a intervenire per un racconto video della destinazione turistica. Sarà il direttore Mauro Carbone a portare il saluto istituzionale e a descrivere i territori. Seguirà un cooking show dello chef Luca Zecchin dal castello di Roddi.

All’edizione internazionale dell’evento, organizzato in partnership con VisitPiemonte e Turismo Torino e Provincia Convention Bureau, partecipano anche planner esteri e ci sono speaker d’eccezione come Fiona May e Oscar Farinetti chiamati sul palco virtuale dell’incontro. L’evento digitale si articola in una mattinata di contenuti d’ispirazione, attività di team-building riconcepite in favore del canale virtuale, attraverso la piattaforma interattiva powered by Cleis, e la valorizzazione delle eccellenze che riserva il territorio piemontese per i meeting professional.

Le registrazioni all’evento, a partecipazione gratuita, sono aperte su Eventbrite a questo link: https://waitingfor_meetthechampions.eventbrite.com