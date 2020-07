L’aggiornamento dei contagi da Covid-19 con Geo5mart: sempre meno i comuni astigiani con contagi

Prosegue la collaborazione tra Geo5mart, start up di mappature digitali (leggi QUI), e il nostro giornale per fornire aggiornamenti sui contagi da Covid 19 in provincia di Asti e della percentuale di popolazione contagiata, comune per comune.

Sono sempre meno i comuni che registrano ancora contagi e anche in questi territori i casi sono in diminuzione (Asti -10, Castagnole delle Lanze -6, Montechiaro d’Asti -5). Su tutta la provincia solo un comune registra un aumento, ma di una sola unità e si tratta di Valfenera.

Si può affermare, quindi, che la situazione sia in continuo miglioramento e che sta andando stabilizzandosi come dimostrano le stesse mappature, che si basano sui dati ufficiali comunicati dalla Regione Piemonte e che forniscono una rappresentazione molto intuitiva e facilmente comprensibile della realtà.

Anche la densità (rapporto tra contagi e popolazione) è sicuramente rassicurante: molto bassa ovunque, per la maggior parte si assesta vicino allo 0-0,1% non superando lo 0,6% se non in quei comuni che hanno avuto di recente dei casi di contagio e su cui abbiamo avuto modo di approfondire (Frinco e Montechiaro d’Asti). In nessun comune supera l’1,5%.

Di seguito le mappe della situazione al 6 luglio 2020.

Contagi totali: https://arcg.is/0PjX5H

% popolazione: https://arcg.is/0aLzn0