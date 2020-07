La titolare del Bar Barcollo sulla rissa a Moncalvo: “Danni materiali e morali, noi siamo parte lesa”

“Stiamo ricevendo accuse come se la colpa di quanto successo sia nostra. Noi siamo parte lesa non siamo complici di quanto successo”. E’ molto amareggiata Tania Deangeli, titolare del bar di Moncalvo, dove la sera dello scorso 12 luglio è scoppiata una rissa tra alcuni avventori del locale (leggi QUI).

“Sembra che la colpa sia nostra, che abbiamo dato da bere ai clienti e che non li abbiamo allontanati. In realtà già nei giorni scorsi queste persone erano venute importunando anche i dipendenti e già allora avevamo cercato di farli andare via con l’unico esito di essere presi in giro. Purtroppo io non ho il potere di allontare qualcuno. Non sono un carabiniere e questo è un locale pubblico. Da quanto accaduto abbiamo avuto dei danni materiali, ma soprattutto morali e di immagine”.

La titolare si sente colpevolizzata ingiustamente. “Arriviamo già da un periodo difficile. Abbiamo aperto dopo il lockdown con tutte le certificazioni e facendo attenzione a prendere tutte le precauzioni necessarie. L’altra sera eravamo in procinto di chiudere secondo quanto stabilito dalla normativa quando è scoppiata la rissa. Siamo poi dovuti stare svegli fino al mattino per pulire e mettere in ordine. Siamo tutti sotto shock”.