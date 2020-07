La Suism di Asti al Festival dell’Orientamento di Unito

Domani, mercoledì 8 luglio dalle 19 alle 19,30 circa tutti gli studenti interessati ad iscriversi al corso di laurea in Scienze Motorie e Sportive di Asti potranno collegarsi al sito del Festival dell’Orientamento dell’Università di Torino.

L’iniziativa è del servizio orientamento di Unito per rispondere alle numerose richieste di chiarimento in questo particolare periodo post Covid-19 che ha portato all’annullamento di numerose attività in presenza.

Ad accogliere gli studenti ci saranno il prof. Giovanni Musella coordinatore del corso astigiano con un collega torinese. Al festival che durerà l’intera giornata partecipano tutti i corsi di laurea di Unito.

Il link a cui collegarsi è https://www.festival-dellorientamento.unito.it/

Info: Università degli Studi di Torino S.U.I.S.M. Corso di Laurea in Scienze delle Attività motorie e sportive Polo Universitario Asti Studi Superiori Area DeAndrè 14100 Asti tel. uff. (+39) 011 6706890 – (+39) 0141 590423 giovanni.musella@unito.it www.suism.unito.it