Code davanti all’Agenzia delle Entrate ad Asti, la minoranza chiede l’abolizione dei parcheggi

Riceviamo e pubblichiamo.

Al sig. Sindaco del Comune di Asti all’Assessore competente

INTERPELLANZA: Sospensione parcheggi auto fronte Agenzia Entrate ex Caserma Carabinieri in Via Zangrandi, Asti –

Domenica 20 luglio sono stati 218 i nuovi contagi e 3 i deceduti nell’ultimo bollettino del coronavirus in Italia, oltre 14 milioni di contagi nel mondo e 606 mila i morti.

Il Ministro della salute ha comunicato in Senato che “le misure di contenimento del Covid 19 saranno prorogate “ quindi ne consegue che non si tornerà presto alla normalità e l’accesso contingentato presso gli uffici rimarrà.

All’inizio del Lock down causa Pandemia da Covid 19, molti Enti come Poste Italiane, Agenzie Entrate, Banche, Comuni, ecc.…. hanno garantito seppur con ingressi limitati diversi servizi essenziali importanti.

Tutti Enti, presenti sulla città con più sedi, eccetto l’Agenzia Entrate con unica sede Provinciale e Territoriale in via Zangrandi (con uffici accertamento distaccati presso ufficio del Territorio in Via Bocca).

Le disposizioni anti covid a cui l’Agenzia Entrate come gli altri Enti deve attenersi (limitando l’accesso dell’Utenza) formano inevitabilmente code e assembramenti per il poco spazio esterno fronte ingresso.

Detto ciò ne consegue l’opportunità di abolire i5/6 parcheggi auto adiacenti all’ingresso dell’ufficio finanziario.

Ritenendo questa operazione necessaria per mettere a disposizione degli utenti, in attesa di accedere nei suddetti uffici dell’agenzia, spazi adeguati.

Si chiede all’amministrazione di valutare la fattibilità di convertire almeno temporaneamente i suindicati parcheggi auto (eccetto quelli dedicati ai mezzi di persone con disabilità) a spazio adeguato che permetta ai cittadini di distanziarsi l’uno dall’altro nell’attesa di poter accedere ai servizi dell’Agenzia delle Entrate di Asti.



I consiglieri comunali

Maria Ferlisi

Luciano Sutera Sardo

Giuseppe Dolce

Mario Malandrone

Angela Quaglia

Mauro Bosia

Michele Anselmo

Angela Motta

Massimo Ceruti

Giorgio Spata

Davide Giargia

Martina Veneto