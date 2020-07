Intitolata ad Attilio Prunotto la Sezione ANPI di Costigliole d’Asti

Con una breve ma partecipata cerimonia, la sezione ANPI di Costigliole d’Asti, è stata intitolata domenica scorsa ad Attilio Prunotto, il comandante Attila.

La figura di Prunotto, uno che non aveva avuto ripensamenti nello scegliere la via della Resistenza a sole quattro settimane dall’8 Settembre 1943, è stata ricordata, sia per la sua rilevante attività partigiana e sia per la sua opera politica ed amministrativa al servizio del paese, dal direttore dell’Istituto Storco per la Resistenza di Asti, Mario Renosio e dal presidente della sezione Anpi di Costigliole, Gino Risso.

Apprezzato anche l’intervento del sindaco Enrico Cavallero che ha sottolineato l’importanza di lavorare per garantire i principi democratici, figli della Resistenza. Un appello a non abbassare mai la guardia, a fronte del diffondersi di rigurgiti neo fascisti, razzisti e reazionari, in Italia ed all’estero è venuto dal Presidente provinciale dell’Anpi, Paolo Monticone, mentre un commosso ricordo di Attila e dei suoi compagni di lotta è stato tracciato dalla figlia del Comandante, Enza.

La cerimonia, nel corso della quale è stata scoperta, a lato della sede, messa a disposizione dallo Spi-Cgil, la Targa della sezione, si è conclusa con la lettura di una breve ma commossa lettera di saluto e di ricordo della staffetta partigiana Nicoletta Soave.