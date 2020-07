Insediato il nuovo Comandante alla stazione Carabinieri di Moncalvo

Sabato scorso, 11 luglio, si è insediato il nuovo Comandante dei Carabinieri della stazione di Moncalvo, si tratta del Maresciallo Capo Giovanni Di Bari. Il Maresciallo Di Bari lascia la caserma di Montiglio, dove ha prestato servizio per undici anni.

Questa mattina, lunedì 13 luglio, il nuovo Comandante ha incontrato il Sindaco, Christian Orecchia e l’Assessore alla Sicurezza, Andrea Giroldo, per le presentazioni e per vedere insieme le principali questioni legate alla sicurezza della cittadina aleramica, presente anche il Capitano Alessandro Guglielmo del Comando Provinciale Carabinieri di Asti. Il cambio al vertice della Caserma di Moncalvo arriva dopo quasi un anno dal trasferimento del Maresciallo Alberto Turini, periodo durante il quale il Comando è stato guidato dal Maresciallo Christian Musso nella veste di facente funzioni.

Presente anche Fabrizio Brignolo in rappresentanza del Comune di Montiglio, il quale ha speso per il Comandante Di Bari parole di stima e gli ha augurato buon lavoro presso Moncalvo e gli altri comuni che fanno riferimento alla stazione locale.

Il commento del Sindaco Orecchia: “Buon lavoro al nuovo Comandante, il suo insediamento è fondamentale per il controllo del territorio e la tutela della sicurezza dei cittadini. Il Comando Provinciale ha pensato per Moncalvo una figura di alto profilo, ciò dimostra il peso della nostra Città sul territorio. Ringrazio anche il Maresciallo Musso per il lavoro svolto in questi mesi.”

Il commento dell’Assessore alla sicurezza Giroldo: “il curriculum del Comandante Di Bari è di prim’ordine, sono pertanto molto fiducioso per il lavoro che svolgeremo insieme nei prossimi anni. Moncalvo è una cittadina piccola, ma non per questo essa è priva di fenomeni di criminalità, sono certo che mettendo in piedi una forte sinergia delle rispettive competenze riusciremo a raggiungere risultati importanti.”