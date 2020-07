Incidente sull’autostrada Asti Cuneo, camion perde il carico

Aggiornamento ore 11.30

Continuano le operazioni di recupero delle bottigliette d’acqua rimaste sulla carreggiata. In questo momento nel tratto in direzione Asti all’altezza di Motta di Costigliole si viaggia solo nella corsia di marcia, mentre quella di sorpasso è chiusa.

Problemi di viabilità questa mattina sull’autostrada Asti Cuneo a causa di un incidente.

Nel tratto compreso tra l’entrata di Govone e l’uscita di Isola d’Asti, in direzione Asti, un camion, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il carico di confezioni di bottiglie d’acqua.

Le bottiglie d’acqua sono rimaste sulla carreggiata e nello spartitraffico, sono in corso le operazioni di recupero del carico con code in direzione Asti e rallentamenti in direzione Alba.