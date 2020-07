Incidente sull’autostrada A21 nei pressi di Asti Est

Disagi per chi deve percorrere l’autostrada A21 Torino Piacenza nel tratto astigiano a causa di un incidente.

In direzione Torino, poco prima dello svincolo per l’uscita di Asti Est si è verificato un tamponamento tra un furgone e un autotreno; sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Asti e gli operatori del 118 per prestare soccorso alle persone coinvolte nell’incidente, di cui non si conoscono ancora nè il numero nè le condizioni.

Il traffico risulta rallentato per permettere le operazioni di soccorso, si stanno formando code in direzione Torino.