Incidente sulla strada provinciale tra Calliano e Moncalvo, tre mezzi coinvolti

Ancora un incidente sulle strade astigiane.

Nel tardo pomeriggio di oggi, sulla strada provinciale 457 tra Calliano e Moncalvo, poco prima dell’incrocio per Penango, tre auto sono rimaste coinvolte in un incidente, con dinamica ancora in corso di ricostruzione da parte dei carabinieri intervenuti sul posto. Una delle auto è finita fuori strada, mentre le altre due sono rimaste ferme in mezzo alla carreggiata.

Sono intervenuti i Vigili del Fuoco con Polisoccorso e APS per mettere in sicurezza i mezzi e tre ambulanze per prestare soccorso ai feriti. Dalle prime informazioni due persone hanno riportato lievi ferite, mentre una terza ha riportato la frattura della tibia.

I feriti sono stati trasportati negli ospedali di Asti e di Casale.