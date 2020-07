Incidente sul lavoro a Canelli: giovane operaio precipita in un capannone

Questa mattina intorno alle 11, 30 a Canelli in una ditta di imbottiglimento, un operaio di 28 anni, mentre eseguiva lavori di ripristino lucernari, cadeva all’interno del capannone da un lucernaio scoperchiato.

Trasportato in codice rosso all’ospedale di Alessandria, non è in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Le cause dell’incidente sono infatti in corso di accertamento