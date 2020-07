Incidente stradale ad Isola d’Asti, auto contro bici

Incidente stradale questa mattina, venerdì 24 luglio, a Isola d’Asti.

Un uomo si stava recando al cimitero in bicicletta percorrendo Strada Ronchi quando, per causa ancora in corso di accertamento, è stato urtato da un’auto.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza per prestare soccorso al ciclista e i carabinieri per eseguire i rilievi e accertare la dinamica dell’incidente. L’uomo è stato trasportato all’Ospedale di Asti in codice giallo.