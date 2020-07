Incidente stradale tra Montegrosso e Montaldo Scarampi

Ancora un incidente sulle strade astigiane.

Nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 26 luglio, sulla strada provinciale 39 che collega Montaldo Scarampi a Montegrosso e Rocca d’Arazzo, un’auto è uscita di strada ed è finita in un fosso; in corso di accertamento la dinamica dell’incidente, non si sa se vi siano coinvolte altre vetture.

Sul posto sono intervenuti due ambulanza del 118 e i Vigili del Fuoco, che hanno estratto due persone dall’auto, marito e moglie, e le hanno affidate alle cure dei sanitari che li hanno trasportati all’Ospedale di Asti: dalle prime informazioni per l’uomo si è trattato di un codice rosso, in quanto avrebbe riportato un trauma cranico, oltre a varie escoriazioni, mentre per la donna non ha riportato gravi ferite.