Incidente stradale a Boglietto di Costigliole d’Asti

Un incidente stradale è accaduto a Boglietto di Costigliole d’Asti.

Sulla strada provinciale 23, all’altezza del campo volo, un’auto, per dinamiche in corso di accertamento, è uscita di strada; sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi, e i Vigili del Fuoco di Asti per mettere in sicurezza il mezzo che è alimentato a GPL.

All’interno della vettura si trovavano due persone, che non hanno riportato gravi feriti: sono state soccorse dai sanitari del 118 e valutati codici verdi.

Dalle prime informazioni non risultano coinvolte altri mezzi, mentre il traffico risulta rallentato con code in entrambe le direzioni.