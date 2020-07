Incidente nella notte a Isola d’Asti, camion si ribalta

Notte di intenso lavoro, quella appena trascorsa, per i Vigili del Fuoco di Asti.

Un grave incidente, infatti, si è verificato in Via Valtiglione, strada provinciale di Isola d’Asti nel tratto di strada tra la “curva della Farmacia” e l’incrocio per via Via Repergo.

Per cause in corso di accertamento un mezzo pesante si è ribaltato perdendo parte del carico trasportato sul rimorchio: inoltre si è verificata anche una perdita di gasolio.

Oltre ai Vigili del fuoco di Asti, sul posto sono intervenuta la Polizia stradale e l’ambulanza del 118 che ha prestato le cure all’autista del camion, che è stato trasportato all’Ospedale di Asti.

La strada è rimasta chiusa tutta la notte per consentire le operazioni di soccorso e per liberare la carreggiata dalla parte di carico persa dal camion.