Incidente in tangenziale ad Isola d’Asti

Ancora un incidente che causa disagi alla viabilità sulle strade astigiane.

Poco prima delle 19 sulla tangenziale in direzione di Asti, nel tratto all’altezza dell’uscita di Isola d’Asti e lo svincolo per l’Asti Mare si è verificato un incidente. Non si conosce ancora la dinamica e quanti mezzi siano coinvolti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Asti e i Carabinieri per i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente.

Sulla corsia di marcia in direzione di Asti si stanno formando code e rallentamenti.