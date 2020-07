Incidente agricolo mortale a Montafia

Un grave incidente agricolo mortale è accaduto nel pomeriggio di oggi, venerdì 11 luglio, a Montafia

Un anziano, 84 anni, stava lavorando su un terreno privato con il trattore quando, per cause ancora in corso di accertamento, è stato sbalzato dal mezzo agricolo.

Sono stati subito chiamati i soccorsi con il pronto intervento del personale del 118, ma purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri