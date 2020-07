Incendio in una cascina a Bubbio

Vigili del fuoco in azione a Bubbio da questa mattina all’alba.

Gli uomini del comando provinciale sono intervenuti per spegnere un incendio che si è sviluppato in una cascina disabitata, per cause in corso di accertamento.

A rendere particolarmente delicato l’intervento dei Vigili del Fuoco la presenza all’interno dell’immobile di due fusti con 200 litri di gasolio più tre o quattro bombole di GPL. L’incendio è ormai in fase di spegnimento e la situazione è sotto controllo.

Sono intervenuti in tutto una quindicina di uomini con tre mezzi dei volontari e due mezzi dei permanenti.