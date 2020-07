Intervento dei Vigili del Fuoco nel pomeriggio di oggi a Cocconato.

Nel tardi pomeriggio una squadra del comando di Asti è intervenuta per un incendio sviluppatosi, per via ancora in corso di accertamento, in un ricovero attrezzi.

Grazie al pronto intervento dei Vigili del Fuoco le fiamme sono state subito spente e non ci sono stati feriti nè danni a terzi.