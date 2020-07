Incendio in un capannone agricola a Grazzano Badoglio

Nel pomeriggio di oggi, giovedì 9 luglio, i Vigili del fuoco del Comando di Asti sono intervenuti per un incendio a Grazzano Badoglio.

Gli uomini del comando astigiano sono stati impegnati per spegnere le fiamme sviluppatesi in un capanno agricolo con legnaia annessa nel paese aleramico, l’intervento è durato circa 4 ore e ha visto all’opera 7 persone con 3 automezzi (Auto pompa serbatoio, autobotte pompa, campagnola pick up).

Non risultato danni a persone, per quanto riguarda le cause che hanno scatenato l’incendio sono ancora in via di accertamento.