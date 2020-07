Il trasloco perfetto: tutti i consigli da seguire

Una parola che a molti fa venire i brividi al solo nominarla, in quanto porta con sé un carico di problematiche e complessità non facile da dirimere. Solo che il più delle volte non è una scelta, bensì una necessità: quando si cambia casa si deve necessariamente affrontare il trasloco, spostare quindi tutta la propria roba dalla vecchia alla nuova abitazione.

Un’impresa non da poco che può richiedere anche diversi mesi per essere ottimizzata in ogni sua fase; come comportarsi in queste situazioni? Si può pensare di organizzare un trasloco perfetto? Partendo dal presupposto che per togliersi ogni onere è consigliabile affidarsi ad una ditta di traslochi, che ha un costo ma riduce il lavoro enorme cui si andrebbe incontro nel caso del fai da te, vediamo alcuni consigli pratici che valgono per entrambe le soluzioni. A fornirli, chi lavora in questo settore, Traslochiromaeasy che offre da anni servizio di traslochi a Roma.

No all’improvvisazione

Ed il primo punto da valutare è proprio riferito alla città nella quale si deve portare a termine il trasloco. Perché in una grande città, come Roma per l’appunto ma anche Milano o Torino, le distanze sono maggiori così come il traffico. Non è un caso che nelle metropoli i costi per un trasloco siano maggiori e, di riflesso, anche l’offerta.

Prima regola per un trasloco perfetto, no all’improvvisazione; evitare quindi imprese non professionali che offrono servizi all’apparenza molto convenienti ma che nascondono una mancanza totale di organizzazione e professionalità.

Altra regola, muoversi per tempo. Un trasloco non può essere organizzato in pochi giorni; pur affidandosi ad una ditta specializzata si dovrà comunque procedere, per tempo, a preparare i famigerati scatoloni con tutta la propria roba; a mettere in sicurezza gli oggetti più delicati, come strumenti musicali o arredo di valore. Un inventario è più che mai consigliabile per avere sotto controllo tutta la merce.

Liberarsi del superfluo

Ulteriore direttiva, che è più che altro un’opportunità: con un trasloco è possibile fare pulizie andando a liberarsi del superfluo. Quella che è senza dubbio una fatica può rivelarsi essere un’opportunità non da poco per buttare oggetti che da anni occupano spazio all’interno della propria abitazione.

In linea generale si deve sempre valutare a fondo l’entità del lavoro da svolgere, non prendere sottogamba il trasloco ed organizzarsi per tempo, nel miglior modo possibile. Ciò in virtù del fatto che un trasloco può portare anche diverse problematiche di stress se non si si muove con il giusto margine di preavviso ed ottimizzando ogni singolo aspetto.