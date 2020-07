Il Portale nazionale dell’etichettatura si estende anche alle imprese non alimentari

Il Portale Etichettatura che finora ha fornito un supporto per la creazione e l’aggiornamento dell’etichetta alimentare, grazie alla collaborazione con Dintec – Consorzio per l’innovazione Tecnologica si arricchisce di nuovi contenuti ed offre un servizio completo a disposizione di tutte le imprese alimentari e non alimentari.

Il Portale è realizzato dalla Camera di commercio di Asti e dal Laboratorio Chimico della Camera di Commercio di Torino, sotto l’egida di Unioncamere Nazionale e con la collaborazione, ad oggi, di 30 enti camerali che mettono a disposizione delle proprie imprese contenuti personalizzati, come schede di prodotti tipici o più rappresentativi.

Ciascun ente opera, nell’ambito del Portale, sulla base di un flusso operativo personalizzato secondo modalità concordate con il Laboratorio Chimico della Camera di commercio di Torino, che consente di monitorare i quesiti in tutti i passaggi, operativi e amministrativi.

A partire da oggi le Camere di commercio potranno avvalersi anche del contributo tecnico di Dintec nell’evasione dei quesiti inerenti all’etichettatura dei prodotti di largo consumo non alimentari, adottando le medesime modalità operative previste per i prodotti alimentari, ma beneficiando di una task force di esperti e di competenze più ampie, a servizio loro e delle imprese.

Per accedere al Portale le imprese devono effettuare una registrazione, a seguito della quale possono poi accedere alla loro area riservata per inserire i quesiti alimentari o non alimentari. Le risposte ai quesiti vengono inserite direttamente sul Portale, in modo che le aziende possano accedere e consultare agevolmente lo storico dei quesiti.

Il Portale è accessibile a tutti, compresi i consumatori che possono consultare il materiale informativo disponibile, in particolare i riferimenti normativi “orizzontali” di etichettatura, le schede dei prodotti e le FAQ con le risposte finora elaborate in base all’esperienza di tutti gli Sportelli.

“Abbiamo ritenuto di integrare il Portale Etichettatura, nato lo scorso dicembre in seguito all’esperienza dello Sportello Etichettatura e Sicurezza Alimentare, con le informazioni per una corretta etichettatura di prodotti non alimentari – afferma il Presidente della Camera di Commercio Erminio Goria – In questo periodo in cui è necessario contenere gli spostamenti per una maggiore sicurezza, le imprese alimentari, insieme a quelle che trattano il settore moda, gli elettrodomestici in genere e altri prodotti di largo consumo, potranno ricevere informazioni con un accesso gratuito al Portale e porgere quesiti specifici agli esperti”.