È morto in Sardegna, Sergio Ruiu, meglio noto come “Il Professore”, uno degli storici fantini del Palio di Asti.

Originario di Perfugas, settantenne, è morto in ospedale a Sassari dopo una lunga malattia, seguito dalla famiglia.

Negli anni ’70, è stato per tre volte vincitore del Palio: la prima volta nel 1970 per Torretta-Santa Caterina. Poi per due edizioni consecutive: nel 1978 e nel 1979 per San Paolo.