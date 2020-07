Il nuovo Questore incontra il Consiglio della Provincia di Asti

Entrerà in carica il prossimo 1 agosto il nuovo Questore di Asti, Sebastiano Salvo, che succede ad Alessandra Faranda Cordella. Il nuovo Questore incontrerà subito il Consiglio provinciale.

Infatti, rende noto la Provincia, il presidente Paolo Lanfranco riceverà la sua visita nella seduta del Consiglio Provinciale convocata per martedì 4 agosto alle 13,00.

Al termine dell’incontro il Consiglio proseguirà con la trattazione dei seguenti argomenti:

“Bilancio di previsione 2020-2022- Assestamento generale – Variazione n. 5/2020”;

“Regolamento per la disciplina delle gare di appalto per i lavori pubblici, i servizi e le forniture – Approvazione”;

“Contratto di comodato d’uso gratuito del complesso immobiliare di Villa Badoglio”;

“Comune di Antignano – Variante parziale n. 3 al P.R.G.C. ai sensi dell’art. 17, commi 5, 6 e 7, della L.R. 56/77 e s.m.i. – Pronunciamento di compatibilità”;

“Comune di Isola d’Asti – Variante parziale n. 4 al P.R.G.C. ai sensi dell’art. 17, commi 5, 6 e 7, della L.R. 56/77 e s.m.i. – Pronunciamento di compatibilità”;

“L.r. 28/2007 – Piano Provinciale in materia di istruzione, diritto allo studio e libera scelta educativa – Approvazione”;

“Statuto e Convenzione dell’Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea nella Provincia di Asti – Approvazione modifiche”.