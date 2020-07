Il Lions Club Asti Alfieri a sostegno dell’Estate Ragazzi della Parrocchia San Pietro

Il nuovo Direttivo del Lions Asti Alfieri Club ha deciso di iniziare l’ anno sociale 2020/2021 con un concreto gesto di solidarietà, verso alcuni giovani di famiglie in pesanti difficoltà economiche.

Ed è così che negli scorsi giorni il Presidente del L.C. Asti Alfieri, Walter Valente, accompagnato dalle socie Elisabetta Lombardi ed Assunta Barone, ha consegnato a don Mauro Canta, il responsabile dell’Oratorio della Parrocchia di San Pietro, la somma in denaro raccolta, per offrire a diversi giovani della parrocchia la possibilità di partecipare a tutti gli appuntamenti previsti per l’Estate Ragazzi 2020.

Durante la riunione del Direttivo del Club dei giorni scorsi, i soci si erano tassati volontariamente per raccogliere quanto utile per questo nostro primo service. All’atto della semplice cerimonia di consegna, le due socie presenti Assunta ed Elisabettaa, particolarmente sensibili verso le problematiche giovanili, hanno voluto ulteriormente contribuire all’iniziativa, offrendo altro proprio denaro. Dal suo canto il buon don Mauro ha sorpreso tutti e prima ha benedetto e poi donato ai soci presenti, una graziosa coroncina per recitare il Santo Rosario. Una breve preghiera ha chiuso la semplice cerimonia.

Il Presidente del Lions Club Asti Alfieri, Walter Valente, mentre dona il nostro guidoncino a don Mauro Canta

La socia Assunta Barone consegna la busta con l’offerta

La socia Elisabetta Lombardi consegna un gentile pensiero del nostro Club a don Mauro