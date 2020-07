Il festival teatrale “Basta che siate giovani perchè io vi ami assai “ fa tappa a Calosso con lo spettacolo di Daniela Placci

Fa tappa anche a Calosso, nell’ambito di “Calosso C’è”, il festival teatrale “Basta che siate giovani perchè io vi ami assai “, teatro dal nord al sud dell’astigiano, organizzato dal comune di Castelnuovo Don Bosco.

L’appuntamento è per sabato 1 agosto, alle 21, nella cornice del magnifico parco del Castello, dimora privata che apre le sue porte per ospitare uno spettacolo musicale del Daniela Placci Trio: “Destini, De Andrè- De Gregori”. Scene musicali importanti, quelle in cui i due cantautori nascono: Genova e Roma. Città che caratterizzano fortemente la crescita e la produzione artistica dei giovani musicisti, e a cui rimarranno sempre legati, fortemente, indissolubilmente, carnalmente.

Sul palco l’attrice/cantante Daniela Placci, anche autrice del testo, il chitarrista Paolo Penna e il tastierista Enrico Messina.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.