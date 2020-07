Il Cielo di Matteo pronto a riprendere le attività con i bambini: da settembre incontri all’Ugidue

L’associazione “Il Cielo di Matteo” di Moncalvo è pronta a ripartire con iniziative e attività.

“Abbiamo appena rinnovato il direttivo e proponiamo il progetto chiamato Il Sentiero di Matteo. Non facciamo Pet Terapy e non facciamo didattica, noi portiamo riflessioni ai bambini su cosa è il mondo della natura attraverso laboratori, attività, fotografie o anche il contatto diretto con gli animali” spiega il presidente Franco Trento.

L’associazione in realtà non si è fermata nel periodo di lockdown causato dall’emergenza sanitaria. Ogni giorno Franco si collegava via skype con Radio Ugi per una diretta di due ore dedicata al mondo della natura. Ha inoltre lavorato a fare crescere il progetto e arricchitto il materiale: “Abbiamo mute di ragni, lumache africane, insetti stecco e insetti foglia, tanto per elencare gli ultimi arrivati. Tutto all’interno di teche che possono essere facilmente trasportate e presentate anche a bambini malati in estrema sicurezza. Raccogliamo il materiale più svariato che la natura ci offre come pietre o legni che hanno le forme più svariate che ricordano qualcosa come un viso , un cuore, un animale e tanto altro”.

Insieme a professionisti e in modo gratuito Franco parla di natura e habitat, tutto a misura di bambino e soprattutto porta sorrisi e serenità

Da settembre, infatti, ricominceranno gli incontri in presenza a Torino. Dopo l’esperienza del periodo pre Covid in Casa Ugi, l’associazione moncalvese andrà anche all’Ugidue, con laboratori e iniziative per i pazienti off therapy e per le loro famiglie, ma anche per quei pazienti ancora in terapia che abbiano l’autorizzazione dei medici a svolgere attività extra ospedaliere.

“Sono molto felice che mi abbiano contattato. Sono molte le realtà torinesi che collaborano con Ugidue, mai avrei pensato che chiedessero a me. Non vedo l’ora di inziare, ho molte idee che provengono dalla natura stessa che è una fonte inesauribile”.

“Spero anche di poter riprendere gli incontri nelle scuole – continua Franco – Purtroppo abbiamo dovuto interromperli e ora la priorirà degli insegnanti è organizzare il rientro a settembre. Do comunque la mia disponibilità”.

Per informazioni: 348.8835706