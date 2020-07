Il Campeggio di Roccaverano diventa XL e propone la gita al “Ke Rafting”

E’ un’altra estate speciale quella che stanno vivendo i giovani ospiti del Campeggio di Roccaverano, che non si è fermato neppure di fronte alla situazione di emergenza sanitaria. Nel pieno rispetto delle norme per garantire la sicurezza dei partecipanti, la Provincia di Asti e Informalmente Asd proseguono con proposte all’insegna del divertimento e della natura.

Una grande novità attende a breve gli amanti dell’avventura con una grande novità, aperta a tutti, anche a chi non partecipa al camping. Il 9 e 10 agosto è prevista una due giorni dedicata al KE Rafting a Roccasparvera, in provincia di Cuneo, al costo di 50 euro, che prevede la discesa, il pernottamento, i pasti e il viaggio in pullman, andata e ritorno, con partenza e arrivo dal palazzo della provincia, ad Asti.

Per tutte le informazioni e le prenotazioni è necessario telefonare allo 0144-93225 o a campeggio@provincia.asti.it

La gita avventurosa presso “Ke Rafting” è compresa all’interno anche del programma del turno “XL +” del Campeggio di Roccaverano. La settimana “XL +” si svolge dal 2 all’11 agosto, ed è rivolta ai ragazzi che hanno un’età superiore ai 12 anni. Saranno dieci giorni all’insegna di giochi, escursioni a piedi, attività sportive di squadra e nella natura, ed una notte sotto le stelle, oltre alla gita a Roccasparvera. Il costo dei 10 giorni, con tutto incluso, è di 400 euro.

