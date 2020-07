I bianchi protagonisti del sabato sera di Magliano Alfieri

Si è svolto lo scorso sabato 25 luglio, nella cornice esterna del Castello di Magliano Alfieri, splendida dimora che domina la Valle del Tanaro da una posizione panoramica di grande fascino, l’evento promosso da Go Wine dedicato ai vini bianchi.

Una sera d’estate che esalta il patrimonio di vini bianchi del Roero e della Langa, con una selezione importante di etichette e che si apre al confronto con altre espressioni bianchiste del Piemonte e di molte altre regioni italiane.

Una degustazione in grande stile: una selezione di circa 30 etichette di Roero Arneis, con l’annata 2019 in evidenza, altre espressioni bianchiste piemontesi in evidenza. E poi un percorso da nord a sud dell’Italia con importanti selezioni e una partecipazione dei Consorzi di Tutela Soave e Colli Orientali del Friuli.

Presenti in forma diretta ad incontrare il pubblico le cantine Bric Cenciurio (Barolo), Negro Angelo & Figli (Monteu Roero) e Val del Prete (Priocca).

Complessivamente sono stati oltre 30 vitigni a bacca bianca rappresentati per un appuntamento molto gradito dal pubblico che ha partecipato osservando le disposizioni richieste, senza assembramenti, a numero chiuso e con il distanziamento favorito dagli ampi spazi all’aperto in cui l’iniziativa si è svolta.

L’evento ha poi dato voce ad altre due eccellenze di Magliano Alfieri: le Albicocche e lo Zafferano, con banchi di promozione.

Ad accompagnare le degustazioni dei vini i piatti preparati dello chef Stefano Paganini del Ristorante “Alla Corte degli Alfieri”, e dall’ Associazione Amici Castello Alfieri. Un evento con più motivi di interesse nel contesto di una sera d’estate e di un altro luogo di fascino che arricchisce il panorama di Langa e Roero. L’associazione Go Wine ringrazia per la collaborazione l’Associazione culturale Amici del Castello Alfieri e le cantine che hanno condiviso questa esperienza.