Grana, rimborso delle quote scuolabus per i mesi di sospensione del servizio

L’Amministrazione Comunale di Grana ha disposto il rimborso della parte di quota versata e non goduta per il trasporto scolastico per il periodo marzo-giugno 2020, durante il quale vi è stata la sospensione del servizio, a causa della chiusura dei plessi scolastici per l‘emergenza sanitaria COVID-19.

Per richiedere il rimborso, dovrà essere presentato il modulo (QUI) al Comune di Grana all’indirizzo mail:

comunedigrana@micso.net o presso l’Ufficio Protocollo, durante l’orario dinapertura al pubblico, entro e non oltre il 31 agosto.