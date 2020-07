Govone, chiusura Miroglio: la Regione Piemonte convocherà un incontro

“Non lasceremo soli i lavoratori – dichiarano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, il vicepresidente Fabio Carosso e l’assessore al Lavoro Elena Chiorino in merito all’annuncio della chiusura dello stabilimento Miroglio di Govone (Cn) –. Il primo passo che la Regione farà sarà mirato a sostenere la rioccupazione. Il contesto territoriale lo consente e questo sarà il nostro obiettivo principale per garantire a tutti un posto di lavoro. Nei prossimi giorni poi convocheremo un tavolo in Regione per fare in modo che gli ammortizzatori sociali per cessazione dell’attività vengano riconosciuti al più presto e contatteremo le banche del territorio affinché la cassa integrazione possa essere anticipata, evitando che i lavoratori perdano mensilità in un momento economicamente difficile per ogni famiglia”.