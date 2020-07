Giro d’Italia 2020: “Ad Asti l’arrivo della tappa a costo zero per il comune”

Tra il 3 ed il 25 ottobre la RCS ha ri-calendarizzato il 103° “Giro d’Italia” che vedrà l’arrivo della “carovana rosa” nella nostra città venerdì 23 Ottobre, in occasione della 19° tappa, la Morbegno-Asti di 251 Km.

Questa mattina, giovedì 29 luglio, il Sindaco Maurizio Rasero ed il Consigliere Delegato ai grandi eventi Giovanni Trombetta hanno presentato la tappa astigiana del Giro d’Italia. Erano presenti quasi tutti i componenti il Comitato di Tappa, ovvero Beppe Giannini, Walter Massasso, Gianmaria Piacenza, Dario Rossino, Sergio Scuvero e Giovanni Turello.

Introdotto da Beppe Giannini ha aperto la conferenza Gianni Trombetta: “Da quando si è insediata questa amministrazione, mi è stato chiesto di portare ad Asti una tappa del Giro d’italia e ci siamo riusciti. Nonostante l’emergenza Covid-19 abbia stravolto il programma della manifestazione, non abbiamo mai pensato di rinunciare all’arrivo della tappa. Non solo, grazie agli sponsor, l’evento non comporterà costi al Comune di Asti che giustamente ha destinato le risorse per l’emergenza sanitaria.”

” Devo ringraziare il consigliere Trombetta e tutto il comitato tappa, perché hanno gettato il cuore oltre all’ostacolo e sono riusciti a mantenere l’arrivo della tappa, senza richiedere interventi economici al Comune. È stato un grande lavoro di squadra che permetterà di portare ad Asti un grande evento. ”

Confermato il percorso che vedrà i ciclisti arrivare da Castello d’Annone, transitare in Corso Alessandria, in piazza I Maggio si prende verso sinistra e poi si va a destra per viale alla Vittoria con l’arrivo in piazza Alfieri davanti al Palazzo della Provincia.

Sono previsti interventi stradali tra viale Calosso e viale alla Vittoria per permettere il passaggio del gruppo in assoluta sicurezza.

Durante la conferenza stampa è stato presentato il logo ufficiale della tappa astigiana del Giro d’Italia realizzato dall’artista Filippo Pinsoglio.

La presentazione ufficiale della Tappa Morbegno-Asti è invece in programma alle ore 17,30 di martedì 29 Settembre al Teatro Alfieri con l’annunciata presenza di autorità nazionali e regionali, giornalisti ed addetti ai lavori. Con “ospite d’onore” il Trofeo “Senza fine” che andrà al vincitore del “Giro” 2020. Il tutto a due giorni di distanza dalla conclusione dei Campionati del Mondo di ciclismo, in programma a Martigny (Svizzera) dal 20 al 27 Settembre, e a pochi giorni dalla partenza a Monreale del 103° Giro d’Italia prevista per Sabato 3 Ottobre.