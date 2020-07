Furti e rapine in garage, cantine e supermercati: arrestato dai Carabinieri un 36enne astigiano

Nei giorni scorsi è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Asti, un pregiudicato astigiano, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Corte di Appello di Torino dovendo egli scontare la pena di anni 8 e giorni 29 di reclusione.

L’uomo, A. N. , a conclusione di alcuni servizi di osservazione è stato individuato e catturato in un appartamento nella zona est della città. Le vicende penali che hanno coinvolto l’arrestato e che hanno portato alla definizione del provvedimento da parte dell’A.G. riguardano due condanne per distinti episodi La prima condanna è riferita ad una serie di furti commessi nel gennaio 2018 e rientranti nell’operazione condotta dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Asti denominata “GRAN BAZAR”, un’attività che aveva portato i militari dell’Arma a scoprire oltre 130 furti e a sgominare una banda di 12 persone di nazionalità italiana, albanese e marocchina, specializzata in furti in garage e cantine e nella successiva ricettazione all’estero e nei mercatini dell’usato del Piemonte.

L’altra condanna , che sommata alla prima ha portato ad un cumulo di oltre 8 anni di pena, riguarda una serie di rapine in danno di supermercati di Asti commessi tra la fine di giugno e il mese di luglio sempre dello stesso anno 2018.

L’arrestato espletate le formalità di rito è stato portato presso la Casa di Reclusione di Alessandria “San Michele” a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.