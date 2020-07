Festa della fresche bevande Altromercato alla Bottega della Rava Fava di Asti

Sarà la festa delle fresche bevande altromercato dal 2 al 19 luglio alla Bottega Rava e Fava di via Cavour 83 in Asti.

Saranno presentate e promosse:

– le tre birre agricole (rossa, weizen e bionda) dell’azienda La Morosina immersa nel Parco Naturale del Ticino, che dalla coltivazione di orzo e frumento unito ad acqua e luppolo viene realizzata artigianalmente nel proprio agribirrificio. Da anni collabora con Altromercato per lo sviluppo di un’economia di eccellenze locali;

– il guaranito, storica bevanda a base di guaranà amazzonico custodito e preservato dalla tribù Saterè-Mawi;

– il gingerito a base di pregiato zenzero dello Sri Lanka;

– i due Tea Break : il primo a base di tè verde coltivato sopra i 1000 metri degli altipiani dello Sri Lanka con mate e maracuja; il secondo con rooibos – il tè rosso senza teina- e limone;

– la Molecola bio con zucchero di canna del commercio equo e la linea Molecola 100% italiana un’altra azienda in partnership con Altromercato;

– i succhi di piccoli frutti – mora, lampone e mirtillo- prodotti dalla cooperativa Insieme, nata come interessante progetto di economia locale e sociale nella zona di Srebrenica in Bosnia-Erzegovina dopo la devastante guerra dei Balcani;

– per finire gli sciroppi da diluire in acqua al guaranà brasiliano e alla menta coltivata nelle foreste himalayane in Nepal.

Per una fresca estate equa e solidale: fanno bene a chi li produce e a chi li consuma!

Invito alla prova. Ogni 2 bevande acquistate 15% di sconto e ogni 6 ben il 20% di sconto.

BEVANDE ALTROMERCATO ESTATE 2020