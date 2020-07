Fascino e gusto per gli eventi di “Calosso C’è”, domenica 19 giornata dedicata all’arte con il concorso di pittura estemporanea

Sarà dedicata all’arte la prossima giornata di “Calosso C’è“. Domenica 19 luglio, infatti, dalle 9.30 alle 18.30, è in programma “Appuntamento con l’Arte“, un concorso di pittura estemporanea. Ogni artista avrà a disposizione nove ore per realizzare un’opera in tempo reale, in una sfida che premierà i migliori artisti fra forme e colori nel suggestivo centro storico di Calosso.

Sempre domenica, si aprirà l’esposizione delle fotografie dei partecipanti al 1° concorso fotografico “Calosso e le colline Unesco”, nel Salone Don Pierino Monticone in piazza Sant’Alessandro, e che avrà il 23 agosto il momento conclusivo con la premiazione. Entrambi gli eventi sono organizzati dalla Biblioteca Comunale ed il Gruppo Alpini di Calosso.

Lungo le vie del paese e nei crotin continua l’esposizione del piccolo artigianato e oggetti d’arte, mentre nel Comune e nella Biblioteca proseguono le mostre “Quattro Sguardi sull’Arte”, con opere di Dedo Roggero Fossati, Massimo Ricci, Giancarlo Ferraris e Bea Roggero Fossati, e “Filtri”, di Chiara Cirio.

Si prendono dunque una domenica di sosta gli appuntamenti gastronomici, che torneranno domenica 26 luglio con una nuova giornata dedicata ai picnic al castello. La formula di abbinare la splendida location del parco del Castello di Calosso ai prodotti tipici del territorio è stata vincente, come hanno già dimostrato i primi due fine settimana di iniziative, per la soddisfazione dell’Amministrazione Comunale e di tutte le realtà che stanno lavorando sinergicamente per valorizzare il proprio paese.

Grande partecipazione ai pic nic che hanno richiamato giovani e famiglie, che domenica 12 luglio hanno potuto assistere alla dimostrazione didattica sul mondo dei rapaci curata da “La cascina delle Ali”.

Grande fascino e coinvolgimento anche sabato sera, con la Cena Panoramica che ha permesso ai partecipanti di gustare specialità preparate dai quattro ristoranti di Calosso, (Il Duca Bianco, Antica Osteria, La Luna Rossa e Crota ‘D Calos), accompagnata dai vini dei produttori di Calosso, è stata servita ai commensali dai ragazzi della “Ciurma”, nella straordinaria location sotto le stelle con vista paesaggi vitivinicoli riconosciuti dall’Unesco Patrimonio dell’Unesco. La serata è stata impreziosita dall’accompagnamento musicale e la voce straordinaria di Sonia De Castelli, che hanno piacevolmente creato l’atmosfera perfetta per la serata.