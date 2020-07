Europa Verde Asti, costituisce il nuovo direttivo provinciale

I Verdi di Asti, il giorno 26 luglio 2020 hanno eletto il nuovo direttivo e i due portavoce della federazione provinciale.

I Portavoce: Patrizia Montafia, Giuseppe Sammatrice

Esecutivo provinciale: Marina Delle Piane, Gianfranco Miroglio, Leila Basso, Vincenzo Ionadi, Ketty Increta.

E’ un direttivo articolato per esperienze politiche e nelle competenze. A rappresentarlo i Co-portavoce:

• Patrizia Montafia che con le sue azione sul “campo” si è impegnata nella difesa dei diritti degli animali e da sempre ha saputo sviluppare interesse e partecipazione a favore degli esseri più indifesi.

• Giuseppe Sammatrice che è consigliere federale nazionale dei Verdi e da oltre 5 anni si è dedicato allo sviluppo dei Verdi nella nostra Regione.

Europa Verde intende avviare colloqui e proporre collaborazione con tutte le realtà associative ambientaliste, sociali e con le altre forze politiche disposte a battersi per uno sviluppo sostenibile ed ecologico dei nostri territori.

Gli obiettivi di Europa Verde Asti:

• affermare l’ecologismo come fulcro su cui far ruotare la vita sociale e la convivenza tra gli esseri viventi nel territorio.

• farlo con la forza e la determinazione di una realtà politica attiva e decisa nella difesa dei diritti civili, della salute, del lavoro, dell’ambiente, della natura e degli animali.

• garantire attenzione e azioni per la realizzazione di una maggiore giustizia sociale.

• studiare e lavorare per far nascere un’economia Verde con nuovi stile di vita indispensabili per il futuro delle giovani generazioni.