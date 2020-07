Estate, l’occorrente per una vacanza al mare: i canotti gonfiabili

Per chi si appresta ad andare in vacanza al mare è tempo di iniziare a pensare alle attrezzature utili a semplificare la vacanza: da quelle tradizionali ad altre più particolari, sono tanti gli accessori per godersi al meglio il relax in spiaggia.

L’accessorio per eccellenza quando si parla di vacanza al mare è il canotto gonfiabile, una sorta di icona. Si parla di piccole imbarcazioni in gomma, gonfiabili, preziose per il mare o il lago in quanto consentono di recarsi a largo per fare un bagno. Quali sono le caratteristiche da valutare quando si procede alla scelta di un canotto gonfiabile?

Non conta l’estetica ma la sicurezza

Troppo spesso in fase di scelta di un canotto gonfiabile si tende a privilegiare l’estetica. Un errore non da poco, soprattutto se si considera che ad utilizzarli sono i bambini: un fattore che dovrebbe obbligare a guardare in primis la sicurezza. I canotti possono affondare a causa del peso eccessivo e perfino bucarsi. Ecco perchè si dovrebbe avere l’accortezza di munirli di salvagenti a bordo, soprattutto se si ha l’intenzione di andare molto a largo.

Gonfiare il canotto in modo appropriato

Da non sottovalutare il momento del gonfiaggio: le camere d’aria devono essere dotate di un indicatore per la pressione. Gli indicatori possono essere di due tipi: un nastro di plastica graduata inserito all’interno del canotto, oppure attaccato ai due punti di riferimento della ciambella. Quando i punti e il nastro coincidono il gonfiaggio è ottimale.

Altri elementi importanti: camera d’aria e rizza

Per chi acquista un canotto con l’obiettivo di tuffarsi una volta arrivati in alto mare, altro elemento importante è la rizza. Si tratta della corda che può aiutare a risalire facilmente a bordo quando il canotto ha bordi alti. Legata al canotto tramite appositi passanti, la rizza deve risultare ben tesa e ad aiutarne la posizione ideale dovrebbero essere non meno di 7 o 8 passanti.

La camera d’aria, infine, cui è delegato il compito di evitare l’affondamento del canotto in caso di foratura. Ove il canotto sia molto grande sarebbe consigliabile la presenza di più di una camera d’aria, sapendo che la loro presenza ai lati del canotto è in grado di aumentarne la stabilità. Mentre ce ne dovrebbero essere due separate sul fondo dell’imbarcazione, considerato che si tratta della parte più soggetta a forature. Necessario comunque riservare molta attenzione a questo aspetto in sede di acquisto, in quanto non tutti i prodotti in commercio ne prevedono la presenza.